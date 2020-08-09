إصابة 16 لاعباً من المصري البورسعيدي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن النادي المصري اليوم الأحد، عن إصابة 16 فرداً ضمن فريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بعد إجراء فحص أمس، وعقب ساعات قليلة من لقاء نظيره الزمالك، والمؤجل من الدوري المصري، وانتهى بفوز الزمالك بهدف وحيد سجله لاعبه محمود علاء.

وأكد النادي المصري البورسعيدي في بيان رسمي أصدره اليوم: "تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة الدكتور شادي السعدني، اخطاراً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بتأكد إصابة ستة عشر من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة أمس، والتي تسبق لقاء حرس الحدود المقرر غداً، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب".

وبناء على بيان النادي، طالب فريق المصري من الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود، والمؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري، والذي يحتل فيه الفريق المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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