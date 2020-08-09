بشرى سارة لجماهير لجماهير الأهلي والزمالك

المصدر: وكالات

صرح رئيس هيئة استاد القاهرة، علي درويش، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد يسمح بحضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك، في دوري أبطال إفريقيا، بعد استقرار الأوضاع بشأن كورونا.

وقال علي درويش في تصريحات تلفزيونية: "قد تحضر الجماهير، ونحن جاهزون لذلك في أي وقت، مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".

وأوضح درويش: "25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في سبتمبر المقبل، وتجمع الزمالك المصري بالرجاء المغربي، والأهلي المصري بمنافسه الوداد المغربي.

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