الأردنية زينة راشد تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة الطاولة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة  عن إنضمام  الأميرة زينة راشد من الأردن كعضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .
 
وتستمر لاعبة كرة الطاولة السابقة، التي شاركت في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008 ، في المشاركة بقوة في الرياضة وحالياً عضو  في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية.

اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً مسؤولة أيضاً عن برنامج "20 لألعاب أولمبياد طوكيو 2020" ، وهي خطة طموحة وضعتها اللجنة الأولمبية الأردنية بهدف تأهل 20 رياضياً من الدول الشرق أوسطية إلى اولمبياد طوكيو.

كلمات دالة:
  • زينة راشد ،
  • كرة طاولة ،
  • الاتحاد الدولي لكرة الطاولة
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