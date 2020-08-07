الأردنية زينة راشد تنضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة الطاولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة عن إنضمام الأميرة زينة راشد من الأردن كعضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة .



وتستمر لاعبة كرة الطاولة السابقة، التي شاركت في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008 ، في المشاركة بقوة في الرياضة وحالياً عضو في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية.

اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً مسؤولة أيضاً عن برنامج "20 لألعاب أولمبياد طوكيو 2020" ، وهي خطة طموحة وضعتها اللجنة الأولمبية الأردنية بهدف تأهل 20 رياضياً من الدول الشرق أوسطية إلى اولمبياد طوكيو.

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