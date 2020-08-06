اتحاد الكرة المصري يدعو الأطباء لحضور مباريات الدورى

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية قررت دعوة الأطباء لحضور مباريات الدورى من الملعب تكريماً لهم على دورهم المؤثر فى أزمة كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اتحاد الكرة وجه الدعوة لكل الأطباء بجمهورية مصر العربية لحضور مباريات الدورى فى الملعب بالتنسيق مع وزارة الصحة تكريماً للجيش الأبيض على مجهوداته الكبيرة فى أزمة جائحة كورونا".

وأضاف محمد سلطان، "هناك اجتماعات مستمرة بين لجان اتحاد الكرة للوصول لقرارات عادلة ولصالح كل الفرق حال حدوث أى أزمة تعكر صفو المسابقة، نهدف للوصول لبر الأمان دون أية خسائر تذكر وهذا لن يتحقق سوى بالعدالة وتكافؤ الفرص ومنظومة طبية وصحية تحافظ على كل الأرواح".

وتنطلق فى الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية فى الدورى عقب أزمة فيروس كورونا التى تسببت فى ايقاف النشاط لما يزيد عن 100 يوم، حيث يلتقى الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى فى استاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 للدورى .

مباراة اليوم تحمل أهمية كبرى للفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك وذلك على الرغم من قلة فرص الزمالك فى الحصول على لقب الدورى، حيث يرغب كارتيرون فى تجربة أكبر عدد من لاعبيه وتجهيزهم من خلال المباريات الرسمية، استعدادا للمباراة الأهم من وجهة نظر الزمالك وهى مواجهة الرجاء المغربى والمقرر لها سبتمبر المقبل فى دور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأصدرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بياناً رسمياً، منذ قليل، بمناسبة عودة مسابقة الدورى اليوم بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خلاله تقديم الشكر لكل الجهات المعنية لعودة الحياة الطبيعية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووعدت بتحقيق العدالة لإنهاء المسابقة فى موعدها.

وجاء نص البيان كالتالى: "بمناسبة استئناف مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم يتوجه الاتحاد المصرى لكرة القدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الهيئات ذات الصلة وفى مقدمتها رئيس مجلس الوزراء على قرار عودة النشاط الرياضى، كما يخص بالشكر كل من وزيرى الشباب والرياضة والصحة وجميع الجهات والهيئات ذات الصلة التى سارعت للاستجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تعود الحياة مجددا مع الإلتزام بتقديم كافة أنواع الرعاية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

إن الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو يذكر بكل فخر واعتزاز ما أنجزته الدولة المصرية لنصل إلى هذه الحالة الإيجابية فى وقت ظن فيه الكثيرون استحالة هذه العودة مجددا، ونحن نذكر ذلك فإننا فى الوقت نفسه ننعى كل ضحايا هذا الفيروس اللعين ونشد على أيدى أحبائهم .

كما يهم الاتحاد المصرى لكرة القدم بهذه المناسبة التأكيد على عودة المسابقة الأولى المحلية للكرة المصرية بكامل وهجها وعزمه الأكيد على انهائها بإذن الله بكل جدية واحترام للكرة المصرية التى تستحق من جميع العاملين بها أن تتضافر جهودهم لتحقيق هذا الهدف.

إن هذا الظرف الاستثنائى الذى مرت به مسابقة الدورى لهذا الموسم 19-2020 لن يثنى الاتحاد المصرى أو أى من لجانه وإدارته التى تشارك فى تنظيم المسابقة عن التمسك بمبادئ العدالة والنزاهة التى بدأت على أسسها، وفى مقدمتها سريان جميع العقوبات المفروضة قبل التوقف الاضطرارى للنشا

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