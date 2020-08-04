"القمة" تفتتح منافسات الدوري السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعود منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بعد توقف لأشهر طويلة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تتبقى 8 جولات على انتهاء المنافسة، والتي توقفت يوم 14 مارس الماضي، بعد يوم واحد على انتهاء مباريات الأسبوع الثاني والعشرين، والآن بعد خمسة أشهر، تعود الأندية لخوض 64 مباراة على امتداد أربعة أسابيع.

وتقام المباريات المتبقية اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ولغاية 9 سبتمبر المقبل، ومع تربع الهلال على صدارة الترتيب، وبفارق 6 نقاط عن جاره النصر صاحب المركز الثاني، فإن لقاء الفريقين غداً الأربعاء، سيكون محطة مهمة للغاية ضمن صراع الفوز باللقب.

ويحتاج النصر إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع الصدارة، وإبقاء آماله في الفوز باللقب المحلي، ولكن مهمة أبناء المدرب روي فيتوريا، لن تكون سهلة أمام بطل دوري أبطال آسيا، والذي خسر مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، وكانت أمام النصر بالتحديد بواقع 1-2 في أكتوبر الماضي، وفي حالة فوز النصر، فإنه سيصبح على بعد 3 نقاط فقط خلف الهلال، وبالتالي فإن المنافسة ستشتعل في الأسابيع المتبقية.

وفي المواجهة السابقة بين النصر والهلال ضمن الأسبوع الثامن، كان المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، النجم الأوحد بعدما سجل هدفين ساهما في فوز فريقه، وهو حالياً يتنافس مع مهاجم الهلال بافيتمبي غوميز في سباق الهدافين، وكان حمدالله، قد حطم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد في الدوري السعودي، بعدما سجل 35 هدفاً في 26 مباراة، حيث تقدم بفارق 14 هدفاً أمام غوميز، ومهاجم التعاون لياندر تاوامبا.

وهذا الموسم، ورغم انخفاض نسبة التسجيل، إلا أن حمدالله يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفاً، بفارق أربعة أهداف أمام غوميز، في حين يأتي السوري عمر السومة في المركز الثالث برصيد 13 هدفاً، ويأتي خلفه مهاجم الوحدة يوسف نياكاتي برصيد 12 هدفاً، ومهاجم الاتحاد رومارينيو برصيد 11 هدفاً.

فيما لا تزال المنافسة قوية في قاع الترتيب، مع اشتعال المنافسة من أجل تفادي الهبوط، ويحتل العدالة الذي يخوض موسمه الأول في البطولة، قاع الترتيب بعدما فاز في ثلاث مباريات فقط طوال الموسم، ويتفاءل بكونه حقق الفوز في المباراة الأخيرة قبل التوقف أمام جاره الفتح، وهو كان الفوز الأول بعد 17 مباراة، ويهبط للدرجة الثانية ثلاثة أندية، وهو الأمر الذي يرفع من وتيرة المنافسة على البقاء في الدرجة العليا، ويحتل العدالة المركز الأخير برصيد 17 نقطة، خلف ضمك 18 نقطة، والفتح 19 نقطة.

ويحاول نادي الاتحاد تحسين نتائجه في المراحل المتبقية من أجل تفادي خطر الهبوط، ويحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، وهو يتأخر بفارق نقطة خلف الحزم صاحب المركز الثاني عشر، ويلتقي اليوم الثلاثاء، الفتح مع الفيحاء، أبها مع الاتحاد، الرائد مع داماك، الفيصلي مع التعاون، والأهلي مع الحزم، ويلتقي غداً الأربعاء، العدالة مع الاتفاق، الوحدة مع الشباب، والنصر مع الهلال.

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