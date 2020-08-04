الدوري السعودي يعود اليوم

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

يعاود الدوري السعودي لكرة القدم نشاطه اليوم بعد توقف دام 143 يوماً بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بإقامة خمس مباريات ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة التي يتصدرها الهلال.

ويقص الفتح والفيحاء شريط مباريات اليوم عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويدخل الاتحاد اختباراً صعباً، حيث يحل ضيفاً على أبها في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة. ويحل الهلال ضيفاً على النصر في دربي العاصمة الرياض غدا. ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 51 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط عن النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز