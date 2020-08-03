النصر يطلب كشف منشطات قبل الديربي السعودي

المصدر: البيان -الرياضي

خاطبت إدارة نادي النصر، الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً، مطالبة بإخضاع لاعبي النصر والهلال لاختبار الكشف عن المنشطات قبيل انطلاقة ديربي الفريقين بعد غدً الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد العودة من توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر، مما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة للهلال الذي يملك الفرصة لتوسيع الفارق، والاقتراب من التتويج بدرع الدوري، فيما يسعى النصر لتقليص الفارق، والضغط بقوة على المتصدر.

ويغيب عن النصر، مختار علي بداعي الإصابة، وتأكدت مشاركة المدافع ما يكون، بعد شراء عقده من غلطة سراي التركي، بينما لا توجد غيابات للإصابة أو الإيقاف في صفوف الهلال.

والجدير بالذكر أنه يتصدر المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدفاً، بينما الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال يأتي بالمركز الثاني بـ14 هدفاً.

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