الدوري الأردني يعود اليوم

المصدر: (عمان - أ ف ب)

تستأنف اليوم منافسات الدوري الأردني لكرة القدم بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، إثر إقامة المرحلة الأولى.

وانطلق الدوري مطلع مارس، لكن المنافسات علّقت لأسبوعين بعد المرحلة الأولى في انتظار اتفاق بشأن مطالب مالية للأندية، قبل أن يحول تفشي وباء «كوفيد-19» دون استكماله. وتستكمل الأندية الـ12 المشاركة في الدوري، التنافس على اللقب في غياب المشجعين ووفق إجراءات احترازية صارمة اتخذها الاتحاد المحلي للعبة، وصادقت عليها لجنة الأوبئة المختصة بإدارة ملف «كوفيد-19» في المملكة.

وتنطلق المرحلة الثانية اليوم باستضافة الوحدات لنظيره السلط على استاد عمان الدولي، فيما يشهد استاد الحسن بإربد لقاء الرمثا مع الأهلي.

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