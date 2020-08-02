بعد أنباء عن تدهور صحته.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمتابعيه

المصدر: البيان الإلكتروني

طمأن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه في السعودية، الأحد، متابعيه برسالة قصيرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وذلك بعد الجدل بشأن تدهور حالته الصحية.

وكتب آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني: " شكرا أنا بخير والحمد لله".

وانتشرت بالأمس أنباء عن وصل آل الشيخ إلى ولاية نيويورك بأمريكا بعد تعرضه لتدهور مفاجئ في صحته، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ويتواجد آل الشيخ بنفس المستشفى التي أجرى فيها عدة عمليات جراحية بشهر يناير الماضي، وتحدثت الأنباء عن تعرضه للإغماء أثناء نقله بالطائرة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وشهدت الساعات الماضية حالة دعم كبيرة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريق نجوم كرة القدم وجماهيرها حول الوطن العربي.

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