آخر تطورات الحالة الصحية لتركي آل الشيخ

المصدر: البيان الإلكتروني

في آخر تطور للحالة الصحية لتركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية نُقل منذ قليل إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص التي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث أنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب بحسب صحيفة اليوم السابع .

وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

وتداول إعلاميون ومغردون سعوديون صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، السبت، من المستشفى بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن تدهور مفاجئ بصحة آل الشيخ ما دفعه للسفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية الجمعة.

وتداول عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين صورة من المستشفى لرئيس الهيئة العامة للترفيه والأجهزة الطبية موصولة بجسده داعين له بالشفاء بحسب سي ان ان عربية.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الناصر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اسأل الله العلي القدير ان يشفي معالي المستشار تركي آل الشيخ وأن يعيده إلى أرض الوطن سالماً معافى يا أخوان، نحن نمر في أيام مباركة.. لا تنسوه من الدعاء"، على حد تعبيره.

وكان قد هنأ آل الشيخ متابعي صفحته الرسمية على موقع تويتر بمناسبة عيد الأضحى، إذ كتب الجمعة: "عيد أضحى مبارك عليكم جميعا"، على حد تعبيره.

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