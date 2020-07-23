نبيل معلول: صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتقد المدير الفني لمنتخب سوريا، التونسي نبيل معلول، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العربية.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية، نشرها موقع روسيا اليوم: "محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ، ما قام به لم يفعله أي لاعب عربي من قبل".

وأضاف: "هناك أكثر من لاعب عربي مميز، ولكن ما يفعله محمد صلاح هو شيء خرافي، أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وهداف البريميرليغ، في موسمين متتاليين، فهذا شيء كبير".

وأنهى معلول، الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب سوريا، تصريحاته قائلا: "العالم كله الآن يتحدث عن محمد صلاح، وعن كرة القدم العربية، هو اللاعب الأفضل في تاريخ العرب، مع الاحترام للنجوم الآخرين".

وجاءت تصريحات مدرب منتخب تونس والترجي التونسي السابق، بعد ساعات قليلة من تتويج ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وساهم صلاح بشكل كبير في هذا إحراز هذا التتويج، بتسجيله 19 هدفا.

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