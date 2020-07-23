أول إصابة بكورونا في الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتوني

أصيب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مساء اليوم الخميس بفيروس كورونا.

وأرسلت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، نتيجة عينة اللاعب والتي جاءت إيجابية لتثبت إصابته بكورونا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لإجراء مسحة طبية أخرى بمعرفة النادي الأهلي ولبقية اللاعبين لاكتشاف الحالات المخالطة.

وكان خضع لاعبو النادي الأهلي وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، لإجراء المسحة الطبية الخامسة أمس الأربعاء قبل بداية المران.

جدير بالذكر أن نتائج المسحة الطبية الرابعة التي كان أجراها اللاعبون والجهاز الفني جاءت جميعها سلبية.

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