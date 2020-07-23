نادي سموحة المصري يفرض غرامة على أي لاعب يصاب بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس نادي سموحة المصري ، مساء اليوم الخميس انه سيتم فرض غرامة على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة المصري، إنه قرر فرض عقوبات مالية كبيرة على أي لاعب سيثبت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

وأشار عامر إلى أن تلك العقوبات ستكون موقعة على اللاعبين أو الجهاز الفني أو من يكتشف إصابتهم خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس نادي سموحة: "اللاعب المستهتر هو من سيكون سببا في إصابته بالفيروس، بسبب عدم حفاظه على صحته وتهديد سلامة الآخرين، لعدم الالتزام باتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية".

واستمر عامر بقوله "النادي وفر جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للفريق، لتلافي إصابة أي فرد بفيروس كورونا، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات حتى لا تكون هناك إصابات جديدة".

وأظهرت المسحة الخامسة التي خضع لها فريق سموحة، إصابة الثنائي الأفريقي، محمد كوفي، وديريك نسيبامبي، بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اتخذ قرارا بعودة مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

ويستأنف الدوري المصري، بعد توقفه منذ مارس الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

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