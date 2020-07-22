أمين عام الاتفاق السعودي: أزارو لن يلعب مرة أخرى في المملكة

المصدر: وكالات

أكد أمين عام نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، خالد الناصر، أن فترة إعارة المغربي وليد أزارو، من الأهلي المصري للاتفاق، انتهت في يونيو الماضى، ولن يلعب اللاعب في السعودية مجددا.

وقال خالد الناصر في تصريحات تلفزيونية: "تفاوضنا مع الأهلي لتمديد إعارة أزارو، ولكن اللاعب رفض الاستمرار بسبب الخلافات المادية رغم جائحة كورونا، بعد رفضه تخفيض عقده بسبب هذه الأزمة".

وأضاف أمين عام نادي الاتفاق السعودي: "العلاقة بين أزارو والنادي انتهت، واللاعب غادر المملكة وعاد لبلاده (المغرب)، ولن يلعب مرة أخرى في السعودية".

وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن المهاجم الدولي المغربي، سيعود لناديه الأهلي بعد أن أنهى موسم إعارته للاتفاق، وسيجدد عقده مع "المارد الأحمر" لثلاث سنوات أخرى بمبلغ مالي مهم.

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