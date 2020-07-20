بروتوكول صحي للدوري السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عزل أي لاعب يتم الاشتباه بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد قبل بدء أي مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقال إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، في الندوة الإرشادية لشرح البروتوكول الصحي لاستئناف الدوري 4 أغسطس المقبل «تسجيل حالة اشتباه لأي لاعب قبل بدء أي مباراة ستقودنا لعزل اللاعب وإبعاده عن المشاركة».

وتابع: «منذ لحظة إعلان استئناف النشاط من وزارة الرياضة، شُكلت غرفة عمليات من مهامها ضمان عودة اللاعبين الأجانب والمدربين لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، إذ بدأ التواصل مع الأندية كافة والعمل على إنشاء إحصائية عن مكان وجود اللاعبين».

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