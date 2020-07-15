الزمالك يشتكي لاتحاد الكرة المصري بشأن لقب "نادي القرن"

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر نادي الزمالك تقديم شكوى رسمية يوم غد الخميس إلى اتحاد الكرة المصري، بشأن لقب "نادي القرن" الذي يتنازع عليه مع مواطنه النادي الأهلي.

وكشف محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تصريحات تلفزيونية أن "الزمالك سيتقدم بشكوى رسمية الخميس المقبل إلى اتحاد الكرة المصري".

وأضاف: "الاتحاد سيرفع المذكرة بدوره لـ الاتحاد الإفريقي، ثم تسير الشكوى في مجراها".

وتابع: "قمت بنفسي بإعداد المذكرة القانونية المتعلقة بهذا الملف، وأرفقت بها كافة المستندات والأدلة التي تدل على أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وليس الأهلي".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، كان قد منح الأهلي في عام 2000، لقب أفضل فريق في إفريقيا في القرن العشرين، فيما حل غريمه الزمالك ثانيا، وهو القرار الذي يراه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غير عادل وغير منطقي، باعتبار "الفريق الأبيض (الزمالك) هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر".

وكان النزاع على لقب "نادي القرن" قد عاد إلى الواجهة بعدما أعلن الزمالك تقدمه بملف رسمي للطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الإفريقي وإثبات أحقيته باللقب.

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