النيابة المصرية تستمع لأقوال محمود الخطيب في بلاغه ضد مرتضى منصور

المصدر: البيان الإلكتروني

أدلى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري، بأقواله صباح اليوم الثلاثاء أمام نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام، في البلاغ الذي سبق وأن تقدم به ضد رئيس نادي الزمالك.

وقال الخطيب في أقواله إنه فوجئ مساء يوم الـ11 من يوليو الجاري بتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الزمالك، مرتضى منصور، وبصحبته حشد من الجماهير، حسبما يظهر في الفيديو، وقام بسب والدة رئيس الأهلي وعائلته.

كما قدم الخطيب أسطوانة مدمجة تتضمن موضوع البلاغ، بالإضافة إلى العديد من المستندات التي تفيد بوجود بلاغات أخرى ما زالت قيد التحقيق، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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