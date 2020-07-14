مرتضى منصور: الزمالك بإمكانه شراء ميسي الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك المصرية: "الإقبال على عمل عضويات فرع أكتوبر تاريخية وغير متوقعة وجمعنا ما يقارب من ربع مليار جنيه مع فتح باب العضويات، بإمكاني شراء ميسي الاّن".

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى 112 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

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