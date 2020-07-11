كاجودا يساند الزمالك في "قضية نادي القرن"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حرص البرتغالي مانويل كاجودا، على إعلان مناصرته لنادي الزمالك في الحملة الجارية حالياً حول قضية "نادي القرن" في القارة الأفريقية، بالتزامن مع الاحتفالات التي قررها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بأن يكون يوم التاسع من يوليو عيداً سنوياً للنادي بهذه المناسبة.

حيث اختار منصور هذا اليوم بالتحديد كرمزية في الحيثيات التي يستند لها بأن ناديه هو فريق القرن في أفريقيا على اعتبار أنه حقق 9 ألقاب قارية مقابل 7 حققها غريمه الأهلي الذي اختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فريقاً للقرن في القارة السمراء قبل 20 عاماً.

ودخل كاجودا على الخط، معلناً مساندته للزمالك بلا تحفظ ونشر صورة له بقميص الزمالك وكتب عليها: "الزمالك هو نادي القرن، ومن على البعد أقدم له التهاني بهذه المناسبة وإنه لشرف كبير الانتماء إلى عائلة الزمالك وأنا زمالكاوي حتى أموت".

ويعتبر كاجودا أحد أبرز المدربين الذين تولوا تدريب الزمالك، قبل انتقاله للعمل مدرباً للشارقة ثم عجمان.

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