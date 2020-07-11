97 إصابة بكورونا في أندية الدوري السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التقرير الخاص بفحوصات فيروس كورونا التي قامت بها أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والدرجة الأولى.

وخضع اللاعبون ومنسوبو الأندية إلى عدد من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا منذ عودة التدريبات في 21 يونيو الماضي، وأجري 1351 فحصا في "المحترفين" جاء منها 97 نتيجة إيجابية فيما أجري 781 فحصا في الأولى عاد منها 25 نتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يعود دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في أوائل أغسطس المقبل بعد توقف منذ مارس الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز