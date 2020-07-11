فاروق جعفر: لقب نادي القرن تم تفصيله على مقاس الأهلي!

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس النادى قام بالدفاع عن الحقوق المهدرة للنادي الأبيض.

وأضاف عبر قناة الزمالك:" منذ 40 أو 50 سنة ولا يبحث أحد عن حقوق نادي الزمالك لكن الوضع اختلف الآن والصورة تغيرت والزمالك دفع ثمن ضعف إداراته السابقة التي لم تكن تستطيع الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء".

تابع جعفر:" مرتضى منصور كان ينتظره الملايين لمجرد أنه أعلن عن وجود مفاجأة ولم يأتي أحد في تاريخ الزمالك جلب له حقوقه سوى مرتضى منصور".

وأضاف:" مشكلة النادي الأهلى أن مسؤوليه اعتادوا أن يكونوا رقم 1 ويستطيعون فعل أي شئ دون أن يقف أمامهم أحد، لذلك فهم غير مصدقين أن أحداً واقف أمامهم ويقوم بالدفاع عن حقوقه وخلفه ملايين الجماهير".

وأكد فاروق جعفر أن لقب نادي القرن فصل على مقاس الأهلي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأضاف:" النادى الأهلي كان يقود الرياضة في مصر ولا أحد يستطيع فتح فمه، وأيهما نادي القرن اللي عنده 9 بطولات ولا 7 ؟، ومشكلتنا ليست مع النادى الأهلي ولكن مع الاتحاد الأفريقي الذى منحهم اللقب ظلم".

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