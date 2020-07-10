كشف "السبب الحقيقي" لوفاة حارس المنتخب الأولمبي العراقي

المصدر: البيان الإلكتروني

تكشفت في بغداد الجمعة تفاصيل جديدة بشأن حادثة الوفاة "الغامضة" لحارس مرمى المنتخب الأولمبي السابق كرار إبراهيم الذي عثر على جثته مساء الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية وصفحات تعنى بالشأن الرياضي على فيسبوك إن التقرير الطبي النهائي أفاد بأن وفاة إبراهيم كانت نتيجة سكتة قلبية وليس بسبب خنقه كما ذكرت أنباء في وقت سابق.

ونعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في بيان الجمعة كرار إبراهيم (25 عاما) الذي مثل أيضا نادي الميناء وأندية عراقية أخرى.

وخلال الشهر الماضي خسر الوسط العراقي الرياضي العديد من نجومه أبرزهم لاعب المنتخب السابق لكرة القدم أحمد راضي والمدرب علي هادي وآخرون، توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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