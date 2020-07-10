وائل جمعة: أسياد أفريقيا هو حالنا.. وغيرنا عايش في الأوهام

المصدر: البيان الإلكتروني

تغنى وائل جمعة، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، بشعار القلعة الحمراء ونشره عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلا، "أسياد أفريقيا هو حالنا.. وغيرنا عايش في الأوهام"، وذلك احتفالا بتفوق ناديه في المستوى القاري.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أرسلت مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفوري والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التي وضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، في اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية، وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

وجاء فى مذكرة النادي أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون ٧١ لسنة٢٠١٧، عليه اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادى الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمى لناديهم.

وشدد الأهلى على أن هذا التعدى غير مسؤول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقه، مؤكداً أنه لن يسمح لأى كائن المساس بها.

وكان النادي الأهلي قد أرسل إنذاراً على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادى الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

جاء في الإنذار(رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠ـ ٦ـ٢٠٢٠) أنه بتاريخ 22ـ 5ـ2000 منح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22ـ5ـ2020 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة "نادؤ الزمالك نادي القرن الحقيقي".

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