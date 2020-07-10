الزمالك يسجل علامة" نادي القرن الحقيقي" في وزارتي التموين والتجارة

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل نادي الزمالك المصري، مساء أمس، بلقب نادي القرن العشرين الأفريقي على حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناته الرسمية، مؤكدًا أحقيته في اللقب الذي حصل عليه غريمه الأهلي المصري في 2001.

ونشر الزمالك على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية في أفريقيا خلال القرن العشرين بـ9 بطولات"، كما نشر فيديو يوثق بطولات الفريق.

"المفاجأة الكبرى"

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، "المفاجأة الكبرى" بـ تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارتي التموين والتجارة في مصر.

وقال منصور: "المفاجأة هي تسجيل علامة نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في وزارتي التموين والتجارة".

وأضاف، خلال ظهوره في مقطع أذاعه على صفحته الرسمية بعد "رفض إعلام المصريين إذاعة الفيديو على قناة الزمالك"، "أطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ إزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

وأوضح "الأهلي لم يُحدد في اللافتات الخاصة به، "هو نادي القرن في أيه؟" والآن نحن سجلنا علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم". أنا رجل قانون".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك سجل علامته التجارية والأهلي لم يفعل ذلك"

وأتم "أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بناديه، نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة".

كان رئيس نادي الزمالك قد علق لافتة مثيرة للجدل كتب عليها "نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات 9 بطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات 7 بطولات".

وكان رئيس الزمالك قد اعتمد يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن، وتم إطلاق الألعاب النارية في السماء، كما استغل النادي مبني وزارة الشباب والرياضة المقابل للنادي وكتب "نادي القرن" باستخدام الليزر.

كما عرضت اللجنة المكلفة بملف نادي القرن في الزمالك تقريرها لرئيس النادي، وقامت بتحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب الأفريقي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر في القضية، التي يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من النادي الأهلي.

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