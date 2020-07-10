العثور على جثة حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي مخنوقاً داخل سياراته

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن قوات من الشرطة عثرت على جثة حارس مرمى نادي الميناء السابق والمنتخب الأولمبي كرار إبراهيم مخنوقاً داخل سيارته في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد.

وذكر موقع موازين نيوز "أن الجثة بدت عليها أثار خنق، وقد تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

ونعى ناشطون على تويتر كرار إبراهيم.

ويأتي خبر العثور على جثة كرار إبراهيم بعد أيام قليلة من اغتيال الأكاديمي والمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي.

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