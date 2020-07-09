جمهور الزمالك يحتفي بلقب "نادي القرن الحقيقي" ب"هاشتاق" على "تويتر"

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاعل جمهور الزمالك مع الدعوة التي أطلقها مسئولو النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بإقامة احتفالية كبرى اليوم بعدما اعتبروا أن الزمالك هو بطل القرن الحقيقى معلنين عن مفاجآت كبيرة للجماهير، التي أطلقت "هاشتاق" عبر شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" تحت عنوان " الزمالك نادي القرن الحقيقي"، حيث لاقى مشاركة كبيرة من محبي "الأبيض".

واختار الزمالك يوم التاسع من يوليو من كل عام للاحتفال بلقب القرن، في إشارة إلى حصول الزمالك على 9 بطولات أفريقية، وحصول الأهلي على 7 بطولات وذلك عام 2000 لحظة تتويج الأهلى باللقب من الاتحاد الأفريقي، وهو ما يراه مجلس الزمالك غير عادل، لأن الزمالك كان أكثر فريق فى أفريقيا حصولا على البطولات.

ويرتكز مسئولو نادى الزمالك على عدد من الأسانيد التى تدعم موقفه الرافض الاعتراف بتنصيب غريمه الأهلي نادي القرن الأفريقي، ويرى أنه تعرض لظلم بين في القضية، باعتبار أنه حقق بطولات أكثر من غريمه في القرن العشرين، وكان من الأولى تنصيبه نادي القرن الأفريقي بدلا من الأهلي.

ويعد مسئولو الزمالك العدة ويرتبون أوراقهم والمستندات اللازمة لتدعيم موقفهم فى قضية نادى القرن سواء استعادة حقه المسلوب، من وجهة نظره، أو غلق الملف إلى الأبد حال إقرار المحكمة الرياضية بأحقية الأهلي في لقب نادي القرن، ورفض طلب الزمالك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز