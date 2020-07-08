وفاة لاعب سوداني أثناء مباراة ودية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

لقي اللاعب السوداني طه حامد الشهير بـ "طه ميلا"، مصرعه أثناء مباراة ودية شارك فيها مع زملائه في أحد أحياء العاصمة الخرطوم مساء الأربعاء، حيث سقط ميلا فجأة في الملعب.

وجرت محاولات إنعاشه قبل نقله للمستشفى، ولكنه فارق الحياة في مشهد حزين ومؤثر شكّل صدمة كبيرة لزملائه وأسرته التي أفجعها الخبر الأليم.

ويعد ميلا من اللاعبين الذين ارتدوا شعار المنتخب السوداني خلال مشواره الكروي بفريق النيل كمهاجم، واعتزل اللعب قبل سنوات، وأصبح يداوم على اللعب مع مجموعة من زملائه الذين اعتزلوا الكرة حديثاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز