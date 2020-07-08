"فيفا" يغرم النصر السعودي 250 ألف دولار على خلفية أزمته مع فوزير

المصدر: وكالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغريم نادي النصر السعودي لكرة القدم، على خلفية أزمته مع لاعبه السابق المغربي محمد فوزير بشأن مستحقاته المالية.

وقال أحمد الأمير، خبير اللوائح السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، ألزمت نادي النصر، بدفع مبلغ وقدره 250 ألف دولار، مع غرامات تأخير تحسب بمقدار 5% من ديسمبر 2019 لصالح اللاعب محمد فوزير .

وأضاف الأمير، أنه في حال عدم السداد خلال 45 يوما من تاريخ نفاذ القرار، فإن النصر سوف يمنع من التسجيل لثلاث فترات.

وكان النصر، قد تعاقد مع محمد فوزير، صيف عام 2017، قادما من الفتح الرباطي المغربي، بعقد يمتد لثلاثة سنوات.

ولم يتمكن اللاعب من فرض نفسه على التشكيل الأساسي للنصر، لتتم إعارته إلى كل من اتحاد طنجة ونادي أحد السعودي.

وانتقل فوزير إلى صفوف الرائد السعودي، قادما من النصر، صيف عام 2019، بعقد يمتد لموسمين.

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