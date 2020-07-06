حازم إمام يدافع عن نفسه ويوجه رسالة لرئيس الزمالك

المصدر: دبي – البيان الرياضي

دافع حازم إمام نجم الزمالك السابق عن نفسه أمام الاتهامات التي طالته من جماهير "القلعة البيضاء" بعدم دعم النادي ورفض الحضور إلى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الزمالك، مرتضى منصور، مع نجوم النادي القدامى، يوم الجمعة الماضية.

ونفى في رسالة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلقيه أي دعوة أو اتصال من أجل الحضور إلى نادي الزمالك كما تردد، مؤكداً أنه تحت أمر النادي وأنه لو تلقى دعوة أو اتصال فإنه سيكون أول المتواجدين داخل النادي.

ووجه حازم إمام رسالة إلى رئيس نادي الزمالك، مقترحاً تخصيص يوم للاجتماع فيه بقدامى النادي مع الفريق الأول قبل اللقاء المرتقب والهام أمام فريق الرجاء المغربي المقرر في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، سبتمبر المقبل، مؤكداً أن جميع اللاعبين القدامى سيكونون في الموعد ولن يتأخر أحد عن النادي.

وقال:" من حق الزمالك علينا أن ندعمه ونقف بجوار اللاعبين قبل هذا اللقاء المرتقب، ونتمنى الفوز بهذه البطولة خاصة وأنها غائبة عن نادي الزمالك منذ زمن، وأنا تحت أمر نادي الزمالك ولن أتأخر عنه وسألبي النداء دون أي تردد".

كما تعجب إمام مما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بتعاقده مع قناة النادي الأهلي لتقديم برنامج رياضي، نافياً ما تردد جملة وتفصيلاً.

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