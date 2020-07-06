«كوفيد 19» يضرب الزمالك والإسماعيلي

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، عن إصابة أحد لاعبي الزمالك وأحد أفراد جهازه الإداري بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح سلطان في تصريحات تلفزيونية، أن الإصابة اكتشفت عقب نتائج المسحة الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي أول من أمس، وكانت تقارير صحافية أشارت إلى إصابة لاعب الزمالك مصطفى فتحي وأحد الإداريين بفيروس كورونا.

من جهته، أعلن النادي الإسماعيلي تاسع الدوري إصابة اثنين من أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد عقب صدور نتائج المسحة الطبية الأولى. وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن نتيجة الفحص كشفت إصابة لاعب الوسط نادر رمضان وأحد أفراد الطاقم الطبي أيمن عوض الله بفيروس «كوفيد 19».

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