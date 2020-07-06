الاتحاد السعودي يدعم الأندية ضد الأجانب

المصدر: الرياض - د ب أ

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، منع أنديته من التفاوض أو إبرام عقود جديدة، مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي.

وينص قرار اتحاد الكرة السعودي، على أنه «إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية العقد في تاريخ الانتهاء الأصلي لموسم ٢٠٢٠-٢٠١٩، فسيتم تمديد صلاحية هذا العقد حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم». وأضافت الصحيفة «إذا كان تاريخ بدء العقد يتزامن مع تاريخ البدء الأصلي لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٠، يتم تأجيل تاريخ البدء حتى التاريخ الجديد لبداية موسم 2021».

ورفض عدد من اللاعبين الأجانب تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم الحالي، مطالبين بتوقيع عقد جديد لمدة عام على الأقل، وفي مقدمهم الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى نادي النصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز