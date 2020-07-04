إصابة لاعب وإدارى فى الزمالك بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب لاعب من صفوف نادي الزمالك المصري بفيروس كورونا بعد إجراء المسحات للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، كما أصيب إدارى بالفريق بفيروس كورونا.

قرر مسئولو الزمالك خضوع الثلاثى التونسى "فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم"، لاعبى الفريق، للتحاليل والفحوصات المختلفة الخاصة بفيروس كورونا، عقب العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتم إخطار الثلاثى بضرورة العودة إلى القاهرة خلال الفترة الجارية من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض.

ويتواجد ساسى فى تونس، وبن شرقى وأوناجم فى المغرب، ويتابع جهاز الزمالك تدريبات ساسى مع منتخب بلاده وحالته البدنية والفنية، إلى جانب متابعة التدريبات الفردية التى يخوضها بن شرقى وأوناجم فى المغرب، حيث يتم التواصل مع الثلاثى بشكل مستمر من أجل عودتهم إلى القاهرة للخضوع للتحاليل والقياسات المختلفة تمهيدا لانتظامهم باستعدادات الفريق

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