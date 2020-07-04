4 طائرات خاصة تعيد 550 محترفاً أجنبياً إلى السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد العديد من اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري السعودي لمدينة الرياض بصحبة عائلاتهم تمهيدا للاستعداد لمنافسات الدوري المحلي الذي ينطلق 4 أغسطس المقبل بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجاري 2019-2020، بعد إعادة جدولتها نظراً لتوقف النشاط منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن 4 طائرات خاصة تنقل نحو 550 من لاعبين ومدربين وعاملين في الأجهزة الفنية وعائلاتهم، حيث ينتمون لـ60 نادياً تنافس في دوري المحترفين السعودى ودوري الدرجة الأولي ودوري الدرجة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة أقام غرف عمليات ساخنة للتواصل مع الـ550 شخصا لتسهيل عملية وصولهم إلى المدن السعودية، سواء عبر المنافذ الجوية أوالبرية لكافة مناطق المملكة.

ونقلت طائرة البرازيل التي أقلعت من مطار ساو باولو نحو 30 شخصاً فيما كان مفترضا أن تنقل نحو 80 شخصاً لكن لأسباب غير معروفة اعتذر نحو 50 شخصاً عن ركوب الطائرة وهو ما أثار حفيظة مسؤولى اتحاد الكرة وحتى قبل ساعات بلغ عدد الواصلين نحو 400 شخص، ويُنتظر وصول نحو 150 آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن عدد المستفيدين من هذه الطائرات بلغ 228 مدرباً ولاعباً من مختلف الأندية، حيث كانت الطائرة التي حطت ظهر الجمعة في مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة والقادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية هى الطائرة الرابعة.

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