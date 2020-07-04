رئيس الزمالك يقرر إزالة اسم حسن شحاتة من منشآت النادي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم إزالة اسمي الثنائي حسن شحاتة وأشرف قاسم لاعبي النادي القدامى من منشآت "القلعة البيضاء"، لعدم حضورهما اجتماع الرموز الذي انعقد أمس.

وأعلن منصور، خلال اجتماعه مع رموز النادي وأعضاء المجموعات، إزالة اسمي حسن شحاتة وأشرف قاسم، من الحدائق داخل مقر الزمالك، بينما وجه اللوم إلى الثنائي حازم إمام وأيمن يونس نجمي النادي السابقين، لعدم حضورهما اجتماع الأمس.

يذكر أن رئيس الزمالك قرر الاجتماع بعدد من رموز النادي، لمناقشة عدد من قضايا النادي، وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي مجموعات الزمالك، لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالنادي.

في المقابل، رحب منصور، بفتح صفحة جديدة مع رابطة "الوايت نايتس"، مؤكدا أنه يرحب بالتصالح معهم، طالما سيتواجدون مع جمهور الزمالك وينخرطون معهم.

وأكد أنه من يريد العودة إلى صفوف الجماهير، وتشجيع الكيان، فلا مانع من الترحيب به، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع مع مسؤولي مجموعات نادي الزمالك، لمناقشة مشاكل النادي وإمكانية دعم الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز