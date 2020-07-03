الأهلي المصري يفتح تحقيقاً في موعد جراحة حسين الشحات

المصدر: البيان الإلكتروني

فتح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تحقيقاً في موعد جراحة حسين الشحات لاعب الفريق التى سيغيب بسببها اللاعب عن التدريبات والمباريات أكثر من أربعة أشهر، وهو الأمر الذى أثار صدمة قاسية داخل أروقة القلعة الحمراء خاصة وأن الجهاز الطبي للفريق سبق وأعلن أن عملية "الفتاق" التى أجراها حسين الشحات مؤخراً تحتاج أربعة أسابيع فقط حتى يعود اللاعب للتدريبات قبل أن يتلقي الجميع في النادي صدمة قاسية بتأكيد الطبيب المُعالج للاعب بأن الجراحة ستُبعده فترة تزيد عن الأربعة شهور وهو ما أثار غضب لجنة التخطيط للكرة بالنادي وكذلك محمود الخطيب وفتح الأخير تحقيقاً حول أسباب إجراء اللاعب الجراحة قبل عودة التدريبات بأيام قليلة وعدم إجراءها مع بداية فترة التوقف منتصف مارس على خلفية "جائحة كورونا".

وتساءل مسئولو القلعة الحمراء عن سر هذه المدة الطويلة التى يحتاجها اللاعب للتعافي من هذه الجراحة ، وطالت أًصابع الإتهام حسين الشحات بسبب توقيت الجراحة الغريب كما إتهمت لجنة التخطيط للكرة بالنادي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بأنه لم يقم بدوره على أكمل وجه في هذا الأمر فقد كان يتوجّب عليه إختيار الموعد المناسب للجراحة بشكل لا يحرم الفريق من جهود لاعب بحجم وأهمية حسين الشحات أربعة أشهر لأن الفريق سيفقد جهوده وفقاً لهذه المدة في أهم فترات الموسم محلياً وأفريقياً فاللاعب لن يُشارك مع الأهلي في بطولة الدوري التى سيتم إستئنافها في أغسطس المقبل بعد توقف دام عدة أشهر بسبب "كورونا" ولن يشارك أيضاً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر المقبل.

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