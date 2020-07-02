الدوري المصري يعود رسمياً 7 أغسطس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل، موعداً رسمياً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، بعد حسم ملفات خلافات الأندية حول إجراءات العودة، وبعدما أعلنت الحكومة المصرية عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ تفشي فيروس كورونا.

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد، أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، وتتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيداً لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

وأضاف أن المرحلة الثانية للجدول، وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة، وسيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري، أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يعلن القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.

وكان ملف الخلافات بشأن عودة الدوري المصري، قد تفاقم في الآونة الأخيرة إثر رفض بعض الأندية قرارات العودة، بحجة أنها مفصلة لصالح الأهلي المتصدر الراغب في عودة المسابقات، لكن كل شيء انتهى حين أعلن الزمالك أمس أنه سيقوم بعمل اختبارات فيروس كورونا للاعبي فريقه استعدادا لخوض المنافسات.

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