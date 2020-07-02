اتحاد الكرة المصري يقرر تنظيم احتفالية لمحمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإجليزي بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف علي أن تقام الاحتفالية في أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التي يعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه مع ليفربول للموسم الثالث تواليا، وقاده هذا الموسم، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، و أصبح صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، وبات ثاني لاعب عربي يظفر بالدوري الإنجليزي، بعد الجزائري رياض محرز، الذي حققه رفقة فريق ليستر سيتي في 2016، ومانشستر سيتي في الموسم الفائت.

وانضم صلاح إلى جانب زملائه في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب، لقائمة كانت تضم 15 لاعبا إفريقيا حققوا من قبل لقب "البريميرليغ".

و أصبح صلاح خامس لاعب إفريقي يجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في مسيرته، بعد الايفوارري ديديه دروغبا، ومواطنه سالمون كالو، والغاني مايكل إيسيان، والنيجيري جون أوبي ميكيل.

يذكر أن صلاح البالغ من العمر 28 عاما، انضم لنادي ليفربول صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي، ومن ذلك الحين والفرعون المصري، يقدم مستويات رائعة بقميص الفريق الأحمر

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