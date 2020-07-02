5 دول تطلب تنظيم «آسيا 2027»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسلّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خمسة طلبات من اتحادات اللعبة في كل من: السعودية، الهند، إيران، أوزبكستان، وقطر، لتنظيم منافسات كأس آسيا 2027، بعد إغلاق باب تلقي الطلبات أول من أمس، وسيباشر الاتحاد القاري العمل مع كل اتحاد من الاتحادات الخمسة بشأن وثائق ملفات الترشيح، على أن يتم الإعلان عن الملف الفائز بشرف الاستضافة عام 2021.

وثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي التفاعل الملحوظ الذي أبدته الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، مبيناً أن ذلك التفاعل يكرس المكانة الكبيرة للبطولة على خارطة كرة القدم القارية ويجسد جاذبية الحدث القاري وتأثيره اللامحدود في الارتقاء بمنظومة اللعبة في القارة الآسيوية.

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