أحمد حسن: لا توجد كرة قدم "احترافية" في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتبر قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن، أن أنه لا توجد كرة قدم "احترافية" في مصر، واصفا إياها بـ"شبه كرة القدم"، داعيا إلى إحداث تغييرات إيجابية في "المنظومة"، منوها في الوقت نفسه إلى ضرورة معاقبة اللاعبين وغيرهم ممن ينتمون للقطاع الرياضي في حال تورطوا بفضائح أو كسروا القوانين "خارج الملعب".

ولدى سؤاله عن تقييمه لكرة القدم المصرية في السنوات الأخيرة، خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قال أحمد حسن: "نحن بعيدون جدا عن الكرة العالمية في كل شيء، من حيث التخطيط والأندية ومستوى اللعب.. ما يوجد لدينا الآن هو شبه كرة قدم وليست كرة قدم حقيقية".

وأضاف "الصقر": "لا يوجد لدينا تخطيط، حتى النجاحات التي حققناها كمنتخبات وكلاعبين، كانت وليدة ظهور أجيال قوية في اللعبة وليس التخطيط لمواسم مستقبلية".

وأشار حسن إلى ما يعرف بمنتخب "الجيل الذهبي" الذي حصل بطولة كأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية في 2006 و2008 و2010، بالقول: "حتى النجاحات التي حققها الجيل الذهبي الذي أتشرف بأنني أنتمي إليه، لم نستطع أن نبني عليها، وعندما نقارن الوضع الحالي وما كانت عليه الكرة المصرية في السابق، نجد أننا في تراجع.. لدينا الآن شبه كرة قدم وليست كرة قدم احترافية".

وعما إذا كانت إدارات الأندية قد لعبت دورا في تراجع الكرة بمصر، أجاب: "المنظومة الكروية ككل لعبت دورا في تراجع الكرة بسبب غياب التخطيط، وليست إدارات الأندية فقط، لأنه من المهم أن يعمل المسؤولون عن اللعبة على وضع خطط لإدارتها وتنظيمها".

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن أن ينضم لمجلس إدارة أحد الأندية الكبيرة، أكد حسن أنه "لا يحب العمل الإداري وأن اهتمامه منصب على الجوانب الفنية المرتبطة بالملعب"، لكن في حال كان صنع القرار في يده، فقد شدد على أنه سيركز على "الناشئين".

واعتبر "عميد لاعبي العالم"، وهو اللقب الذي حصل عليه كونه أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات مع منتخب بلاده برصيد 184 مباراة، أن الطريقة الأساسية لتحسين وضع الكرة في مصر تكمن في "تدريب الناشئين"، مشيرا إلى أنها أكثر فعالية من تدريب لاعبين في عمر العشرين فما فوق.

واستطرد موضحا: "يجب وضع خطط طويلة الأمد لبناء منتخب قوي، من خلال تدريب وتقوية اللاعبين الذين ما زالوا في بداية مسيرتهم بعمر الـ13 سنة، ليكونوا في مستوى قوي عند وصولهم للمنتخب الأول".



"جيل ذهبي جديد"

وتطرق "الصقر" في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إلى "مستوى منتخب مصر" في السنوات الأخيرة، معربا عن "عدم رضاه".

وعما إذا كانت هناك مجموعة من اللاعبين حاليا قادرة على تكوين "جيل ذهبي جديد"، قال: "المقارنة بين الجيلين ستكون ظالمة، لكنني أعتقد أن لدينا لاعبين جيدين ومجتهدين، لكن نحتاج لتكوين مجموعة متماسكة وقوية منهم، وهذا ما نأمل أن يتمكن المدير الفني للمنتخب حسام البدري من تحقيقه".

وتابع: "الجيل الموجود قدم إنجازات جيدة مثل وصوله لكأس العالم، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود تخطيط أو تنظيم.. تظهر لدينا في الكرة المصرية أجيال قوية، لكننا لا نبني عليها".

عودة النشاط الرياضي والدوري

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة المصري، الخميس، لتعلن موعد عودة الدوري المصري الممتاز، الذي شهد جدلا كبيرا في الموسم الماضي.

وأعرب حسن عن دعمه لعودة النشاط الرياضي، مشيرا إلى أنه "لا بد من أن يتعايش العالم مع أزمة فيروس كورونا"، وذلك لظهور إصابات بين بعض اللاعبين في عدد من الأندية.

وفي الوقت نفسه، ألمح حسن إلى اعتقاده بأنه من الأفضل إنهاء الدوري والاستعداد للموسم الجديد، بدلا من استكمال الموسم الحالي.

وقال: "عودة النشاط قرار سليم جدا، لكن هل من الأفضل أن نستكمل هذا الموسم، مما يؤثر على الموسم المقبل، أم نبدأ موسم جديد؟، هذا ما ستحدده اللجنة الخماسية".

"معاقبة المتورطين بفضائح"

وكان اللاعب الدولي السابق قد نشر تغريدة سابقا، تمنى فيها "عودة الرياضة والأخلاق" إلى الملاعب المصرية، ولدى سؤاله عنها علق بالقول: "قبل أن تكون لدينا منافسات وتحديات، يجب أن تكون هناك أخلاق متبادلة بين الجميع".

وتابع: "المسألة زادت عن حدها، فنحن نرى الآن تراشق بالشتائم على وسائل الإعلام.. يجب أن تعود الأخلاق وأن يتحمل كل شخص مسؤولية الكلمة، خاصة وأن لاعبي الكرة قدوة للكثيرين".

وفي حال تورط لاعبون في خلافات أو فضائح أخلاقية خارج الملعب، شدد حسن أيضا على ضرورة تطبيق "عقوبات رادعة".

وقال: "أنا مع فرض العقوبات، لأن هناك قوانين ولوائح على اللاعب وإدارات الأندية والمسؤولين أن يلتزموا بها. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لأنه في حال عدم تطبيقها يصبح الأمر وكأننا نعيش تحت حكم الغابة".

سؤال وجواب

ووجهت "سكاي نيوز عربية" مجموعة من الأسئلة السريعة لـ"عميد اللاعبين"، لتأتي إجاباته على النحو التالي:

النادي الأقرب لأحمد أحسن في مصر: الأهلي.

* أقوى مدرب في مصر: محمود الجوهري وحسن شحاتة.

* قرار اتخذته في مسيرتك الكروية وندمت عليه: قرار الاعتزال والتوجه للعمل كمدير للمنتخب.

* أفضل حارس مرمى في مصر: عصام الحضري

* أفضل مدافع في مصر: من الأجيال السابقة وائل جمعة وعبد الظاهر السقا وهاني رمزي، ومن الجيل الحالي أحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد فتحي.

* أفضل مهاجم: نواجه أزمة مهاجمين، لكن لدينا محمد صلاح وتيزيجيه.

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