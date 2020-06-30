مدرب كرة قدم مصري يتوفى بكورونا بعد يومين من وفاة والدته

المصدر: وكالات

توفي ​محمد علوش،​ اللاعب السابق لفريق طنطا ​وطلائع الجيش،​ والمدير الفني الحالي لفريق ​عثماثون طنطا​، الذي ينشط في الدرجة الثالثة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل وفاة علوش بيومين نعى والدته التي توفيت متأثرة بإصابتها بكورونا.

ونعى نادي طنطا الرياضي وفاة علوش حيث كتب على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون وقطاع كرة القدم ينعون بمزيد من الحزن والأسى، أحد لاعبي النادي المخلصين، المغفور له بإذنه تعالى، كابتن محمد علوش.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنات"، وشيع أمس أهالى قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، جثمان محمد علوش.

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