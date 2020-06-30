إصابة رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي بكورونا

المصدر: أ ف ب

أكدت الفحوصات الطبية إصابة رئيس الهيئة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد العراقي لكرة إياد بنيان بفيروس كورونا، حسب نائب رئيس الهيئة شامل كامل.

وذكر كامل لوكالة "فرانس برس": "تأكدت إصابة رئيس الهيئة الموقتة إياد بنيان بفيروس كورونا، والآن هو في الحجر الصحي المنزلي وبوضع صحي مستقر".

وأضاف "الحالة الصحية لرئيس الهيئة المؤقتة لا تدعو إلى القلق".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم في مطلع مارس الماضي إياد بنيان (60 عاما) والذي يشغل منصب مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الرياضة، لرئاسة الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي، التي تستمر مهمتها ستة أشهر قبل إجراء انتخابات جديدة لاختيار مكتب تنفيذي جديد للاتحاد خلفا للاتحاد السابق الذي قدم استقالته مطلع العام الجاري.

وكان نجم الكرة العراقية السابق وصاحب الهدف التاريخي الوحيد للعراق في مونديال المكسيك 1986 في مرمى المنتخب البلجيكي أحمد راضي، فارق الحياة في 20 يونيو الجاري بسبب فيروس كورونا، الذي أودى بحياة المدرب علي هادي أيضا.

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