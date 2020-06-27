إصابة كاريلو نجم الهلال السعودي بالكورونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم السبت، عن إصابة البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال، بفيروس كورونا، وأن اللاعب حالته الصحية جيدة حالياً، ويقترب من الشفاء.

وتعرض كاريلو، للإصابة بالفيروس قبل 10 أيام، إلا أن الهلال لم يعلن رسمياً عن إصابة كاريلو أو أي من لاعبيه بالفيروس، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية عن حزمة من الإجراءات لتخفيف القيود، والسماح بالعودة للتدريبات الجماعية، ورفع تعليق الأنشطة الرياضية، استعداداً لاستئناف المسابقات.

ومنذ انضمامه لصفوف الهلال، شارك كاريلو، في 59 مباراة رسمية، وسجل خلالها 12 هدفاً وصنع 14 آخرين، ولعب دوراً هاماً في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن تتوقف جميع الأنشطة الرياضية في السعودية منذ 14 مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت أن منافسات موسم 2019-2020، ستعود للانطلاق بداية من يوم 4 أغسطس المقبل، على أن تكون الجولة الأخيرة يوم 9 سبتمبر 2020.

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