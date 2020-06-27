الكويت تعلن إصابة 20 لاعبا بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ⁧الكويتية⁩ إصابة 20 لاعبا بفيروس ⁧كورونا الخطير، بعد نتائج الفحص الطبي الأخير استعدادًا لعودة النشاط المحلى.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي الرياضية على حسابها الرسمي على "تويتر" أن الإصابات بين الرياضيين فى الكويت وصلت إلى 20 حالة دون الإعلان عن تفاصيل أخرى بشأن أسمائهم أو نواديهم.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أعلن استكمال الموسم الكروى الحالى 2020/2019 يوم 10 أغسطس المقبل؛ وذلك بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة الكويتية، والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي، عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة أحمد اليوسف الصباح - أن الحضور اعتمد بالاجماع بطولة الدوري في الموسم المقبل، بنظام دوري الدمج من دور واحد.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيف الفرق في دوري الدمج الى قسمين، بواقع 10 في الدوري الممتاز، وخمسة فرق في دوري الدرجة الأولى، على أن يقام الدوري الممتاز من قسمين، فيما يقام دوري الدرجة الاولى من أربعة أقسام.

ولفت الى أن مجلس ادارة الاتحاد، قرر اقامة بطولتي كأس الأمير وكأس ولي العهد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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