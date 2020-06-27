قائد الزمالك: لن ننزل الملعب قبل القضاء على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الكشف عن إصابة محمد عواد حارس فريق الزمالك المصري بفيروس كورونا أول أمس، نشر قائد الفريق حازم إمام تدوينة عبر حسابه في "إنستغرام"، قال فيها: "السيد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السادة الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة، باتريس كارتيرون مدرب الفريق، وأمير مرتضى، المشرف على الفريق، تحية طيبة.. أبلغ سيادتكم بأنني بصفتي من كباتن الفريق الأول لنادينا العريق بأنني وزملائي اللاعبين لن نضحي بحياتنا وحياة أسرنا من أجل استكمال الدوري، وإرضاء النادي الأهلي ومن يساندونه مضحيين بأرواحنا".

وأضاف قائد الزمالك: "لن ننزل الملعب قبل القضاء على فيروس كورونا البشع، أو اكتشاف مصل له، ولن يرغمنا أحد على التضحية بحياتنا تحت أي ضغوط مهما كانت، وخاصة بعد إصابة زميلنا محمد عواد بفيروس كورونا".

وأكمل: "نحن اللاعبون مستعدون للذهاب إلى أعلى مرحلة، ومنها طلب مقابلة رئيس الجمهورية لنوضح له أن هناك لجنة خماسية تضحي بأرواح أبنائك من اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية.. شفاك الله وعافاك يا عواد".

وكان محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، أعلن أمس الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يعاود الدوري المصري نشاطه بداية من 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

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