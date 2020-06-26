محمد عواد حارس الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن حارس الزمالك محمد عواد، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".

ومن المقرر أن يخضع محمد عواد لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي، قبل تماثل الشفاء وبدء الاستعداد للعودة إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة.وتجري الأندية خلال الفترة الحالية مسحات طبية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مصدر بفريق الزمالك بحسب اليوم السابع عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر".



وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.



وأوضح المصدر أن الحارس لا يعاني من أي أعراض ولم يخالط أي حالة مصابة بالفيروس في الفترة الماضية وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة في الساعات لقليلة الماضية، على أن يخضع لبروتوكول العلاج في الفترة الحالية مع الالتزام بالعزل المنزلي.

ومن المنتظر أن يعود النشاط الرياضي في مصر بداية من 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

وتزايدت اكتشاف حالات كورونا بين لاعبي الدوري المصري حيث كشف فايز عريبي، رئيس نادي طنطا المصري، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، ظهرت نتيجتها ايجابية ضمن حالات المسح التي تجرى حالياً على فرق الدوري المصري، موضحاً أن الحالات الخمس بينها 3 لاعبين و2 من أعضاء الجهاز الفني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن الأربعاء تسجيل أول 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف أندية الدرجة الأولى، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيداً لعودة المسابقات.

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