الأهلي المصري يستعد للدوري والزمالك يتمسك بالإلغاء

المصدر: دبي-البيان الرياضي

بدأ فريق الأهلي المصري تدريباته صباح أمس بكل قوة استعداداً لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز من جديد خلال الأيام المقبلة، وبعد فترة تعليق لنحو 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، في الوقت الذي يرفض فيه الزمالك العودة للتدريبات ويتمسك بإلغاء الموسم الجاري، حيث أصدر الأخير بياناً رفض فيه عودة المسابقة أو تتويج منافسه الأهلي باللقب في حالة الإلغاء.

وشهد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدريبات الفريق الأول للكرة على ملعب التتش، والتزم الخطيب بالإجراءات الاحترازية وظهر مرتدياً الكمامة.

وعقد الخطيب جلسة مع الجهاز الفني للفريق، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم.

ومن ناحية أخرى، أكد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اقتراب عودة حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد، ثلاثي خط وسط الفريق، الغائب منذ فترة بسبب الإصابات.

فيما عقد عبد الحفيظ، جلسة خاصة على هامش المران، مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي، لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللاعب، وكذلك مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر

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