الزمالك يرفض خضوع لاعبيه لفحص "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتربت لجنة لقب نادى القرن فى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، من وضع الرتوش النهائية على الملف الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، وقال مصدر داخل اللجنة وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" إنه سيتم إرسال الملف كاملا إلى المحكمة الرياضية الدولية فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، عقب عرضه على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والمشرف على الملف.

من ناحية أخرى، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الاجتماع الذى عقده مجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تم التوصل خلاله إلى رفض مجلس إدارة الزمالك، بالاتفاق مع كارتيرون، بشكل نهائى خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجرائها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وقال أمير مرتضى منصور: "رفضنا خضوع لاعبى الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون الذى قال فى تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية، موضحا أن فريقه يحتاج إلى ما يزيد عن شهرين من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى وخوض المباريات بعد فترة التوقف الطويلة التى حدثت منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف كارتيرون عن الفارق بين خوضه الدورى الحالى ومنافسات دورى أبطال أفريقيا قائلاً:"الكاف منحنا متسعا من الوقت حيث على الأرجح ستقام منافسات دورى أبطال أفريقيا فى شهر سبتمبر المقبل لذلك سيكون هناك وقت من أجل الإعداد وتجهيز الفريق لتلك المنافسات"، مشددا على أنه سيتوجه لنقل وجهة نظره إلى مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى الاجتماع المنعقد بحضور أمير مرتضى المشرف على الكرة وهو ما حدث.

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