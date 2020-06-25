إنبي المصري يعلق الأنشطة الرياضية بعد إصابة 4 من لاعبيه بكورونا

المصدر: وكالات

علق نادي إنبي المصري لكرة القدم الأنشطة الرياضية بعد الاعلان عن إصابة 4 من لاعبيه بكورونا، وقال النادي في بيان:" بناء على القرارات الصادرة من الجهات المعنية للدولة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ، قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسه زكريا السيد بشكل رسمي، تعليق جميع الأنشطة الرياضية بنادي إنبي لمدة أسبوعين، وفقا لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية .

ويؤكد المجلس بأن مواجهة الوضع الصحي، جاء ووفقا لتوصيات اللجنة الأوليمبية، بوقف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم وتدريبات قطاع الناشئين وقطاع السباحة والتنس طاولة، لمدة 15 يوم حتى صدور أمر جديد".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدر بيانا رسميا، في الساعات الماضية، عن تعليق كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم داخل مصر لمدة 15 يوما، بناء على قرارات رئاسه مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى توصيات اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم.

وكان النادي قد نشر بيان سابق أعلن فيه عن إصابة أربعة أفراد من النادي بفيروس كورونا المستجد، قال فيه: "بمبدأ الشفافية توجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى".

وأضاف البيان:"وبدون ظهور أي أعراض الحالة الأولى لأحد العمال والحالة والثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون وحالتان للاعبي الفريق ضمنهم ناشيء منضم للفريق الأول سيتم إجراء مسح أخر يوم السبت القادم إن شاء الله قبل مران الفريق المتوقع له الأسبوع القادم".

وطالب البيان: "يرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم وجميعهم في حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق".

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري المصري نشاطه في الـ25 من يوليو المقبل، وذلك بعدما توقف النشاط الكروي في البلاد منذ 14 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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