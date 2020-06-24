الدوري الإيطالي والألماني قريباً على الرياضية السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقتربت القناة السعودية الرياضية من الظفر بحقوق نقل مباريات الدوريين الألماني والإيطالي لكرة القدم نقلا عن حساب «ExtraSport» الرياضي.

وقال الحساب إن مصادر إعلامية أكدت أن القناة السعودية الرياضية، توصلت لاتفاق مع رابطة أندية الدوري الألماني لبث مباريات “البوندسليغا” لمدة 3 مواسم، بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

ومن المتوقع ألا تتجاوز قيمة الصفقة حدود الـ180 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي ستخفض أسعار حقوق البث التلفزيوني للمباريات عما كان عليه في الأعوام الماضية.

كما أكدت مصادر اقتراب القناة ذاتها من الحصول على حقوق الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وأضاف نفس المصدر: «المسؤولون في السعودية طوروا علاقتهم بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الأندية عندما قاموا بتنظيم مباراة كأس السوبر الإيطالي لعامين متتاليين بين يوفنتوس وميلان ويوفنتوس ولاتسيو، وتسعى القناة الرياضية السعودية للبناء على مكاسب كأس السوبر».

وتعاني قناة بي ان سبورت القطرية عدد من المشاكل المالية الضخمة كانت بدايتها إقالة عدد كبير من العاملين فيها، كما خسرت الشبكة حقوق الدوري الإيطالي بعد عجزها عن تأمين مبلغ القسط الثالث من حقوق بث مباريات الكالتشيو، خلال الفترة المستحقة، مما آثار سخط المشتركين الذين طالبوا برد جزء من قيمة الإشتراكات، فيما تحدثت عدد من المواقع الرياضية عن نهاية علاقة الشبكة أيضاً مع الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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