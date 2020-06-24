6 حالات كورونا في الكرة المصرية والأهلي يعود للتدريبات

المصدر: البيان الرياضي

كشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات ايجابية لفيروس كورونا، في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ووفق البروتوكول الطبي الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري الى تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بعد توقف النشاط الرياضي لفترة تجاوزت 3 أشهر.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق، محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق قبل انطلاق مرانها على ملعب التتش، استعداداً لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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